Google, Pixelbook ismini verdiği yeni laptop modelinin lansmanını yaptı. Pixelbook'un özellikleri ve fiyatı haberimizde...

Google bu akşam düzenlemiş olduğu etkinlikte Pixelbook ismini verdiği laptop modelini tanıttı. İkisi bir arada olan laptop olarak adlandıracağımız Pixelbook, özellikleri ile gönülleri feth edecek. Google Play Store'daki uygulamaları destekleyen Pixelbook, Pixelbook Pen adındaki kalem ile geliyor.

Google Pixelbook,Intel i5 ve i7 işlemci seçenekleri ile gelecek. Cihaz 16GB RAM'e kadar yükseltilmeyi destekleyen ikisi bir arada laptop, maksimum 512 GB depolama alanı sunuyor. 1 KG ağırlığında olan laptop 12.3 inç büyüklüğünde QHD dokunmatik ekran ile gelen Google Pixelbook, Google Asistan özelliğive iki adet USB-C girişi yer alıyor.

Pixelbook fiyatı ise 999 dolar olarak belirlendi. Pixelbook'un dokunmatik ekranında çalışan Pixelbook Pen'in fiyatı 99 dolar etiketine sahip. Malesef Pixelbook Türkiye'de satışa sunulmayacak.



Siz Pixelbook'un özelliklerini nasıl buldunuz?