Büyükelçi Andrey Karlov'u vuran kişinin iPhone 4S model telefonunun şifresi halen açılamadı. Bununla birlikte Apple'ın devreye girip girmeyeceği merak konusu oldu.

Ülkemizde ne yazık ki 2016 yılının sonlarında hain bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u vuran kişinin kullanmış olduğu telefon delil olarak kullanılmıştı. Fakat iPhone 4S'in kilidini açılamamış ve durum için ise Apple'dan yardım isteyebileceği gündeme geldi.

Her ne kadar olayın üzerinden 3-4 ay geçmiş olsa da iPhone 4S'in kilidinin açılamadığı ortaya çıkt. Apple'ın İstanbul'daki Türkiye temsilciliğine başsavcılık tarafından bir yazı gönderildi. Yazıda telefonun şifresinin çözülmesinin önemli olduğu vurgulandı. İçerisindeki bilgilerin araştırma için önem arz ettiği yazıda belirtildi.

Ayrıca aktarılan bilgilere göre suikastçinin iPhone 4S modelinin Twitter, Facebook ve Gmail hesaplarına giriş yapmış olması bu nedenle bu platformlardan bilgi elde etmek adına telefonun şifresinin çözülmesi gerektiği de yazıda yer aldı.

Daha önce FBI benzer bir durum için Apple'dan yardım istemiş ancak eli boş dönmüştü. Kullanıcı gizliliğini ihlal etmemek adına FBI'ya yardım etmedi.

Peki sizce Apple, Türkiye'ye iPhone 4S'in şifresini çözmek adına yardımda bulunacak mı?