ABD'li bilim insanları, DNA'dan ürettikleri robotlar sayesinde kanser hücrelerini etkisiz hale getiriyor...

Söz ettiğimiz robotlar sayesinde kanser hücrelerine giden oksijen ve enerjiyi kesmenin yolu bulundu. Küçük domuzlar üzerinde yapılan denemelerde bu yöntemin hiçbir zararlı yan etkisi olmadığı söyleniyor.

Söz edilen robotlar fareler üzerindekii tümörleri de küçültmeyi başardı. Araştırmaya liderlik eden Arizona Devlet Üniversitesi Biyokimya Profesörü Hao Yan, Bu teknolojinin hayata geçirilmesine çok yakınız dedi.

Bu robotlar çok küçük oldukları için damarlarda kolaylıkla dolaşıyor ve tümöre kan akışını durduruyor.



Sizde hızla gelişen teknolojiden memnun musunuz?