Kansere Karşı Büyük Umut!

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Apohan tarafından yapılan açıklamalarda kanser hücrelerinin yok etmeyi başaran üç yeni bileşiğin keşfedildiği duyuruldu. Son dönemlerde özellikle Türkiye'de faaliyetlerini yürüten üniversitelerde önemli gelişmeler ve araştırmalar yapılırken kanserli hücrelere yönelik oldukça etkin olan 3 yeni bileşiğin bulunduğu belirtildi.

TÜBİTAK Destekli Çalışmalar Sonuç Veriyor

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan küçük bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bu konuda önemli ipuçlarına ulaşıldı. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamalar projenin üreticisi olan İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Apohan tarafından gerçekleştirilirken uzun zamandan beri hücre kültürü laboratuarında yapılan çalışmalar sayesinde yeni sonuçlara ulaşıldığı açıklandı.

Özellikle üç bileşen üzerinde çalışmaların yoğunlaştırdığı ve yapılan testlerde bugüne kadar kanser hücrelerinin yenilenmesi ve tedavisi konusunda çok iyi sonuçların elde edildiği duyuruldu. Üstelik kanser için en önemli sorunlardan bir tanesi kanserle mücadele konusunda kullanılan ilaçların sağlıklı hücreler üzerinde de büyük zarar vermesi olurken mevcut üç bileşen sayesinde sağlıklı hücrelerin korunarak herhangi bir zarar almadığı açıklandı. Yapılan çalışmalar 2. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi gibi pek çok farklı yerde de ödüle layık görüldü. Ayrıca pek çok farklı dergi tarafından yapılan çalışmalara yer verildi. Bu bakımdan Türkiye'de her ne kadar mevcut sosyal ve siyasi olaylar nedeniyle gündemde yer almayı başaramadılar.

Çalışmalar Ses Veriyor

Türkiye'de yapılan bu çalışmalar dünya genelinde büyük bir ses getirmese de ilaçlar için yapılacak yeni testler ve araştırmalar ile birlikte kanser tedavisinde stabil bir şekilde kullanılabilmesi amaçlanıyor.