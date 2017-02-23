Ne yazık ki o küçük yaşında kanser ile mücadele etmek durumunda. Minik Sude açtığı kanalda sevgi dolu videolar paylaşmaya devam ediyor.

Yaptıkları işler ile dikkat çeken popüler YouTuber’lardan da minik Sude'ye destek geldi. Minik Sude'nin takipçisinin az olması üzerine Ruhi Çenet, Ekin Kollama, Timur Akkurt, Orkun Işıtmak ve Tuna Akşen gibi ünlü YouTuber’lar destek verdi Sadece bir haftada minik Sude'nin abone sayısı 124 bini buldu.

Burada sizlerle paylaşarak sizin de ona motive olabileceğinizi düşündük. Kendisine gelen yorumlar ile motive olursa kendini daha iyi hissedecektir. Türkiye'nin dört bir yanından küçük Sude'ye destek devam ediyor. Eğer sizde güzel yorumlarınızı minik Sude'den eksik etmek istemiyorsanız YouTube kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.