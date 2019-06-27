Kadın fotoğraflarını tek bir tıklamayla çıplak gösteren korkunç uygulamaya ABD'den büyük tepki var.

Takma adı "Alberto" olan isimsiz bir programcı, herhangi bir girişten ikna edici çıplak fotoğraflar üretmek için yapay zekayı kullanan bir program olan Deep Nude'u yarattı.

Uygulamayı bilimsel meraktan yarattığı konusunda ısrar ediyor: “Ben bir röntgenciyim” diyor ve “algoritmayı geliştirmeye devam eden bir teknoloji meraklısıyım” dedi. “Alberto'nun” internet sitesinde Deep Nude, “yapay zeka X-Ray uygulaması” olarak tanımlanıyor.

Sitenin anasayfasında şunlar yazıyor: “Giysileri fotoğraflardan çıkarmanıza izin veren gelişmiş bir yapay zeka algoritması geliştirdik.”

Siz ve ben, teknolojinin ne olduğunu ve potansiyel zararlarını ve yararlarını anlamak için harcadığımız her saniye, bir şekilde daha karmaşık hale geliyor ve hayatımızın derinliklerine iniyor. Şimdi DeepNudes adında, temelde derin derinliklerden gelişen ancak daha hızlı ve kullanımı kolay olan yeni bir teknoloji var.

Ve DeepNudes kullanarak bir programcı kıyafet giyen kadınların görüntülerini (gerçekçi görünümlü) çıplaklara dönüştüren sinir ağlarını kullanan bir uygulama geliştirdi.

Uygulamanın arkasındaki yazılım kadın odaklı çalışıyor. Kadınları çıplak gösteren bu uygulama erkekler üzerinde çalışmıyor. ABD'de büyük tepki alan ve şikayetlerin ardı arkası kesilmeyen uygulamaya şimdilik ne yapılacağı konusunda net birşey yok. Geliştirici güvenliği tehdit eden birşey olması durumunda uygulamayı kaldıracağını açıkladı. Uygulama çıplak olarak göstermeden 'Fake' ibaresini gösteriyor. Sansürü kaldırmak isteyen kullanıcıların 99 dolarlık bir ödeme yapmasını istiyor.