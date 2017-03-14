Hayat kolaylaştıran pratik kullanımlı kablosuz kulaklık genç kadının kulağında patladı.

Uçak yolculuğu esnasında yahut herhangi bir yolculukta kulaklık takıp müzik dinlemeyi seviyorsanız bu haberden sonra bu durumdan biraz etkilenebilirsiniz. Nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı genç kadının kulağındaki kablosuz kulaklık aniden patladı. Yaşanan bu durumdan sonra kablosuz kulaklıklara olan güven de dolayısıyla sarsılmış oldu.

Pekin'den Melbourne'e gerçekleştirilen uçuş esnasında kablosuz kulaklık bir anda kadının kulağında patlayınca uçakta korku dolu anlar yaşandı. Avustralya Taşımacılık Güvenliği Bürosu (ATSB), yaşanan bu durumdan ötürü ayrıntıları paylaştı. Söz konusu açıklamaya göre kadın uykuya daldıktan sonra iki saat boyunca kulaklık kafasında kalmış. Bu nedenle kablosuz kulaklığın pilinin aşırı ısınmasıyla birlikte kulaklığın patlayabildiği tahmin edildi.

Isınan pilin ayrıca basınç ile biraraya gelmesiyle birlikte patlamanın yaşandığı belirtiliyor. Kablosuz kulaklıkların bu nedenle uçağa alınıp alınmayacağı gibi birşey söz konusu olunur mu bilinmez ancak böylesi bir olay için önlem alınması gerektiğini düşünüyorum.

Yetkililer kulaklığın markasını ve modelini paylaşmaktan çekindi bu nedenle patlayan bu kulaklığın piyasada bilinen bir marka olabileceğini düşünmekte pek haksız sayılmayız. Olayı yaşayan talihsiz kadının yüzü ve saçları yandı. Avustralya Taşımacılık Güvenliği Bürosu (ATSB)'ye yapmış olduğu açıklamada, "Arkaya doğru döndüğümde yüzümün yandığını hissettim. Yüzümü ellediğimde kulaklıklarım boynuma dolaştı. Yanarken acıyı hissetmeye devam ettim, bu yüzden kulaklığı aldım ve yere attım. Kulaklığı yer attığımda üzerinde az miktarda alev vardı." ifadelerini kullandı.

Peki siz yaşanan bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?