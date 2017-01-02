Apple tarafından geçtiğimiz aylarda piyasaya sunulan Jet Black iPhone 7 Plus modelinin yoğun çiziklere maruz kaldığı belirtildi.

Yaz aylarında yapılan tanıtım ile birlikte iPhone 7 için yeni bir renk seçeneği kullanıma sunulurken Jet Black olarak adlandırılan yeni modelde özelikle çizilmelere karşı son derece dayanıksız bir malzemenin kullanıldığı sık sık dile getiriliyor. iPhone 7 Plus modelinin satışa çıktıktan sonra bu konuda sık sık eleştirilmesi Apple tarafından çok fazla dikkate alınmazken kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğraflar oldukça dikkat çekti.

2 Ayda Telefon Çizik İçinde Kaldı!

Yüksek etiket ücretini karşılayarak aldığı iPhone 7 Plus modelinin kısa süre içerisinde çizikler içinde kaldığını söyleyen kullanacı, yaşanan bu durum nedeniyle Apple’a sitem etti. Üstelik sadece 1-2 aylık kullanım sonrasında Jet Black iPhone 7 Plus modelinin arka yüzeyinin tamamen çiziklerle dolu olduğunun görüntülenmesi telefonun kullanım açısından çok da pratik olmadığını gösterdi.

Kılıf Kullanın Demişti!

Apple tarafından ilk dönemlerde yapılan açıklamalarda Jet Black versiyonunu kullanacak kişilerin çeşitli kılıflar ile telefonunu korunması gerektiği ifade edilmişti. Kaliteli ve çizilmelere karşı dayanıklı bir versiyonun üretmeyi başaramayan Apple, kullanıcılara kapak ya da kılıf gibi çeşitli koruma yöntemlerini önerirken son yapılan paylaşımlar sonrasında Apple’a ciddi bir eleştiri yöneltildi. Yapılan bu eleştiriler için Apple’ın herhangi bir yanıt vermesi beklenmezken dayanıklı ve telefonunda çizik istenmeyen kişilerin iPhone 7 Plus Jet Black versiyonları için bir kez daha düşünmesi gerekiyor.