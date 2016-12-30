Jet Beyaz iPhone 7 Görüntülendi!

Parlak bir beyaz görünüme sahip olacak iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için yeni renk seçeneği sızdırıldı. Özellikle bugüne kadar beyaz renk çok fazla tercih edilmezken Apple tarafından renk konusunda daha fazla seçeneğin sunulması ve kişilerin bu konudaki beklentilerinin karşılanması adına önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

Jet Beyaz iPhone 7 Çok Sevildi!

Sosyal medyada sızdırılan görüntüler kısa süre içerisinde yüksek beğeni toplarken aynı zamanda da paylaşılarak daha fazla kişinin bu yeni tasarımı görmesi sağlandı. Geçtiğimiz aylarda parlak siyah olarak adlandırılan yeni bir model üzerinde çalışmalarını tamamlayan ve mobil sektöre parlak siyah renk seçeneğini de eklemeyi başaran Apple, aynı etkiyi beyaz renk ile başarabilir. Öyle ki milyonlarca kullanıcının takip ettiği Apple, yaptığı yenilikler ile birlikte sektörde fark yaratmayı başarıyor. Bu açıdan önümüzdeki dönemlerde resmen tanıtımı yapılacak jet beyaz iPhone 7'nin popüler hale gelmesi halinde pek çok farklı marka için de önemli bir örnek olacak.

Markaların birbirinden esinlendiği dönemlerde böylesine farklı çalışmaların yapılması da kısa süre içerisinde pek çok farklı markanın bu yeniliğe ayak uydurması ile sonuçlanıyor. Sızdırılan görüntülerde telefon üzerinde iPhone 7 yazısı olmaması kafalarda soru işareti yarattı. Fakat çalışmanın ilk aşamalarda olduğu ve sızdırmanın son tamamlanmış çalışma olmadığı da öne sürüldü. bu açıdan farklı tartışmalar yapılmış olsa da piyasaya sızdırılan yeni iPhone 7 görüntüsü şimdiden konuşulmaya başlandı bile.