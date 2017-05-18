Jeopardy'nin piyasaya sürülmesi ile ücretsiz oynanabilir bir mobil oyun oluyor olup iOS ve Android'e özel olarak sunuluyor.

Jeopardy, TV trivia oyun şovlarının kralı olmaya devam ediyor ve şimdi Uken Geliştirici Üreticileri ve yayıncı Sony Pictures Television Networks, 33 yaşındaki seriyi temel alarak yeni bir ücretsiz oynatılabilir mobil başlığı başlatıyor. Jeopardy World Tour, aslında Paris, Roma, Pekin, Londra, Los Angeles ve benzeri büyük şehirlerde temalı içeriğin kilidini açmak için sanal bir yolculuğa çıkan oyuncuların merkezleri oluşturduğu için biraz farklı bir yönde ilerliyor.

Resmi bir Jeopardy mobil oyunu Android ve iOS'da birkaç yıl önce piyasaya çıkarken, bu yeni başlık görünüşe göre eski oyunu değiştiriyor. TV şovuyla olduğu gibi, Jeopardy World Tour'da uzun süredir serisi olan Alex Trebek tarafından yönlendiriliyorsunuz. Yanıtlamanız gereken yüz binlerce soru vardır (veya daha doğrusu bir soru formunda cevaplandırırsınız). Kafa kafaya maçlarda yakın arkadaşlarına meydan okuyabilir veya tüm dünyadaki oyuncularla rekabet edebilirsiniz. Liderler, dünyadaki herkesle karşılaştırıldığında yaptıklarınızı gösterecek.

Tabii ki, Double Game Closed ve Final Jeopardy gibi yeni mobil oyunda TV oyun programındaki özelliklerin ortaya çıkmasını bekleyebilirsiniz. Jeopardy World Tour'u Google Play Store'dan indirdiğinizde bunu kendiniz deneyebilirsiniz. Oyun ücretsiz ancak isteğe bağlı oyun içi satın alım bulunmaktadır.



Jeopardy World Tour için siz ne düşünüyorsunuz?