Japonya'daki hastanede gece vardiyasında robotlar kullanılacak...

Japonya'nın Nagova Üniversitesi Hastanesi'nde 4 robot gece vardiyasında çalışacak. Hastaneye gece gittiğinizde nöbetçi robotları görme şansınız yüksek olacak. Toyota'nın hastaneye özel tasarladığı robotlar önümüzde ay işe başlayacaklar. Robotlar hastane içinde hastalara gecelik ilaçlarını dağıtacak aynı zamanda hemşirelerin malzeme taşımalarına ve ulaştırmalarına yardımcı olacaklar.

Robotların ilk etapta akşam 5 sabah 8 arasında çalışması planlanıyor. Robotların hastanedeki iş yükünü büyük ölçüde azalması bekleniyor.

Robotlar bir yıl boyunca denenecek ve yeterli verim alınırsa Toyota'yla daha uzun süreli bir anlaşma imzalanacağı söyleniyor.





Siz gece çalışacak robotlar hakkında ne düşünüyorsunuz?