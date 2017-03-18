Jailbreak topluluğu yaşanan olumsuz durumdan sonra bir süredir adeta umutsuzluğa düşmüştü.

Luca Todesco'nun Ocak ayında iOS 10.2 jailbreak yönteminin yayınlanmasından sonra jailbreak dünyası biraz olsun karanlığa gömülmüştü. Bununla birlike untethered olmaması nedeniyle jailbreakli cihaz sahipleri bazı sıkıntılar yaşıyordu. Ancak Lang Shi adındaki bir geliştirici jailbreak yapanlara bir umut ışığı oldu. Yaptığı açıklamada iOS 10.3 ve iOS 10.2 untethered jailbreak açıkları bulduğunu açıklayarak Twitter üzerinden bir gönderi paylaştı.

Bir çok jailbreak kullanıcıso bildiğiniz üzere yapılabilen eski untethered jailbreak günlerini arıyor olup Lang Shi, jailbreak dünyasının yıllardır özlemini çektiği untethered jailbreak için çalışmalara başladı. Dolayısıyla artık tek tıkla untethered jailbreak yapabilecek bir yöntem için artık umut ışığı var.

Lang Shi, Yalu'ya entegre çalışması mümkün olan jailbreak aracının neredeyse hazır olduğu belirtilmekte. Geliştirici ayrıca iOS 10.2'de bulduğu açıkların bir tanesinin iOS 10.3 beta 7'de de olduğunu söylüyor. iOS 10.3 jailbreak üzerinde de çalışan geliştirici aynı zamanda iOS 10.3'ü jailbreak yaptığını görüntüleyen cydia görseli de paylaşıldı. Shi'nin jailbreak yönteminin iPhone 7 serisini destekleyip desteklemeyeceği merak konusu oldu bu yönden bir açıklama henüz bulunmuyor.

Gel gelelim ki Lang Shi adındaki geliştiriciye. Bu geliştirici her ne kadar çok tanınmış bir kişi olmasa da daha önce jailbreak ekibiyle çalışma yapmıi bu nedenle açıklamaların doğruluğu hakkında net birşey konuşmamız mümkün değil. Luca Todesco gibi birden bire ortaya çıkan Shi'nin jailbreak yöntemini yayınlayıp yayınlamayacağını da zamanla göreceğiz.

Peki siz Jailbreak için ne düşünüyorsunuz?