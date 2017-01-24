Apple, 2016 yılının son ayında yayınladığı iTunes 12.5.4 sürümünün ardından dün iTunes için bir güncelleme yayınladı..

Dün gelen iOS güncellemesinin ardından iTunes için de güncelleme geldi. Windows ve Mac kullanıcıları için yayınlanan güncelleme ile bir değişiklik bulundurmuyor.

Dün iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch ve Mac kullanıcıları için gelen güncelleme gibi bir değişiklik bulunmuyor. MacOS Sierra 10.12.3, iOS 10.2.1, watchOS 3.1.3 ve tvOS 10.1.1 yazılım güncellemelerini takiben iTunes 12.5.5 sürümünü de beraberinde yayınladı..

Değişiklik yok!

Apple'ın dün yayınladığı güncelleme hataları düzeltme ve performans geliştirme amaçlıydı. iTunes için gelen güncellemede bu yönde oldu. Performans iyileştirmelerine dayalı olan güncellemeden yararlanmak çin Mac App Store'dan "yazılım güncelleme" bölüme girip buradan güncelleme işlemini yapmanız gerekmektedir.

Eğer Windows cihazlarda iTunes güncellemesi yapmak istiyorsanız iTunes'da yardım menüsünde yer alan "Güncellemeleri Denetle" kısmından güncellemeyi indirebilirsiniz.

Peki siz iTunes'u sık sık güncelliyor musunuz?