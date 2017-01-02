Uzun zamandan beri konuşulan Samsung Galaxy A serisinin özellikleri resmi olarak açıklandı.

Samsung Galaxy A serisi ile ilgili uzun zamandan beri sızdırmalar yapılırken nihayet Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 için resmi özellikler, çıkış tarihi ve telefonların fiyatların paylaşıldı. Yapılan paylaşımlarda telefonların özellikleri şöyle açıklandı;

Samsung Galaxy A3 Özellikleri

4.7 inç HD Super AMOLED ekran

1.6 GHz sekiz çekirdekli işlemci

2 GB RAM

16 GB depolama alanı

13 megapiksel arka kamera

8 megapiksel ön kamera

2.350 mAh batarya

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi

Samsung Galaxy A5 Özellikleri

5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran

1.9 GHz sekiz çekirdekli işlemci

3 GB RAM

32 GB dahili depolama alanı

16 megapiksel ön ve arka kamera

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi

Hızlı şarj desteği ve 3000 mAh batarya

Samsung Galaxy A7 Özellikleri

5.7 inçlik Full HD Super AMOLED ekran

1.9 GHz sekiz çekirdekli işlemci

3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı

16 megapiksel arka kamera

3600 mAh batarya

Siyah gökyüzü, altın kum, mavi sis, şeftali bulutu renk seçenekleri ile gelecek telefon böylece farklı renklerde 2017 yılında sunulacak. Telefonların fiyatı konusunda ise A3 329 Euro, A5 ise 429 Euro olacak. Galaxy A7 için resmi etiket fiyatı ise henüz paylaşılmadı. 6 Ocak tarihi itibariyle farklı bölgelerde ön siparişe çıkacak telefonun, 2017 yılının Şubat ayı itibariyle pek çok farklı bölgede kullanıma sunulması bekleniyor.