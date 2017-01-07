CES, en son teknolojilerin sunulduğu vitrin olmakla birlikte tüm rakiplerin birbirine karşı üstünlük kurmaya çalıştığı özel bir arena. İşte 2017nin kazananları.

Bu yıl CES dahilinde akıllı evler, kendiliğinden sürüş yeteneğine sahip araçlar, dizüstü bilgisayarlar ve daha fazlasını yine bizlere sundu. Tüm bu kategorilerde heyecanlanacak çok şey tanıtıldı. Ancak özellikle bazıları fark atmayı başardı. İşte CES 2017 kazananları;

Amazon Alexa

Akıllı ev aygıtları ve asistan konusunda Amazon'un bulut tabanlı dijital asistanı Alexa oldukça etkileyici. Bu bakımdan Amazon, yeni dijital yeniliği ile kazananlar arasında ilk sırada yer alıyor.

LG TV

TV'ler uzun süreden beri ince olarak üretilse de LG'nin yeni TV’si inceliği ile “en” olmayı başarıyor. Kendinden aydınlatmalı piksellere sahip OLED teknolojisi sayesinde TV ince olabildiği gibi kalitede de oldukça başarılı.

Razer

Razer, Lenovo, Acer modelleri ile performansı önceliğe getiriyor. Ancak Razer'in üç ekranlı projesi Valerie yenilenmiş bir deneyime sahip. Razer üç ekranı ile özellikle oyun oynamayı seven kişiler için en güçlü seçeneklerden bir tanesi.

Yönlendiriciler

Wi-Fi yönlendiricileri de yine CES kapsamında oldukça dikkat çekti. İnternet bağlantılı akıllı araçların çoğalmasıyla birlikte güvenlik konusunda da riskler arttı. Norton Core ve BitDefender Box gibi yönlendiriciler, cihazları dijital kötülüklerden uzak tutmaya çalışıyor. Üstelik bu konuda oldukça başarılılar.