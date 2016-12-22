İşte 2017'de Beklenen Telefonlar!

Samsung, Apple ya da Çin’den gelen yerel rüzgar. 2017 yılında en yeni telefonlar listemize göz atana kadar yeni telefonunuzu almayın.

2017’de Hangi Modeller Piyasada Olacak?

2017’d piyasada olacak en iddialı modeller ise şöyle;

Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus

Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy Note 8

LG G6

HTC 11

OnePlus 4

Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

Eylül 2017 olarak tahmin edilen çıkış tarihi, mobil sektörde dengeleri bozabilir. iPhone'un 10. yıldönümünde büyük bir müjde ve sürpriz yapılması bekleniyor. Tasarım ve donanım değişikliklerinin iPhone 8'i bugüne kadarki en yeni iPhone yapabilir. Bu bakımdan beklentiler yüksek. Kenardan kenara OLED ekran ile çerçevesiz bir cam iPhone 8 ile gelebilir. Adı gizlenen bir Apple tedarikçisine göre, 2017 için şirketin yeni iPhone'larından en az birinde cam bir gövde olacak. Fiziksel home tuşu cihazdan çıkarılacak ve TouchID tarayıcının camın altından kullanımı sağlanacak. Diğer söylentilerde ise ilk kez kablosuz şarj ve iris taramanın gelebileceği belirtiliyor. Özelikle kişilerin biyometrik özellikleri ile iPhone 8’i kullanma ihtimali şimdiden heyecan yaratıyor. Apple A11 işlemcisini de göz ardı etmemek gerekiyor.

2017 için şu anda en çok dikkat çeken model kuşkusuz yeni iPhone. Bakalım 2017’de yapılacak tanıtımlar ile birlikte markalar mobilde rekabeti nasıl değiştirecek.