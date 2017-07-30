Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a yakın zamanda onaylı profiller özelliği aktif olacak. Peki bu özellik ne işe yarıyor?

Geçtiğimiz yıllarda işletmeler için girişimlerin olacağını biliyorduk. Şimdi de bunun için ilk adımlar atılmaya başlandı. Standart kullanıcılar için tamamen ücretsiz olduğunu dile getiren şirket işletmeler arası mesajlaşmada kullanılacak yeni özellikleri duyurdu.

Windows Phone platformundaki Beta sürümünde ise ilginç bir detay keşfedildi. WhatsApp işletmeler için çalışmalarına onaylı profiller ile başladı. Bunun beraberinde artık kullanıcılar işletmeler için iletişime geçmek istedikleri zaman şirketin direkt olarak onaylı WhatsApp profiline mesaj gönderme işini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

İşletmeler için dolandırıcılığın ve olumsuzlukların önüne geçmek isteyen şirket WhatsApp'ın onaylı hesap işaretiyle korunacak olup küçük ve orta büyüklükte işletmeler için gelecek olan bu özellik Android, Windows Phone ve iOS platformlarında aktif edilecek.

Peki siz WhatsApp'ın işletmeler için olan yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?