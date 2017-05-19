İşkur, Türkiye'de fark yaratan girişmlere imza atmaya devam ediyor. Google Türkiye ofisiyle yapılan görüşmeler sonrasında 6 ilde kurs verilecek.

Türkiye İş Kurumu, dijital girişimcilik bakımından iyi işler yapmaya devam ediyor. Google Türkiye ve İşkur son zamanlarda birçok iş birliğini birlikte yaptı ve görünen o ki bunu devam ettirmek istiyor. Bu sayede İŞKUR'da gençlere dijital dünyadan para kazandırmayı amaçlıyor. Youtuber yetiştirme eğitimlerine başlayacak olan kurum "Türkiye için Dijital Dönüşüm Hareketi" adı verilen proje kapsamında hayata geçirilen çalışmalar yapmaya başladı. Gençler bu sayede artık dijital ortamdaki becelerini geliştirmeye odaklanacak olup ilk etapta Anadolu'nun geniş bir coğrafyasını kapsayacak 6 şehirde bu kurs başlatılacak olup dijital girişimcilik gibi konularda eğitim görecekler.

Hangi illerde YouTuber'lık kursu olacak?

İlk etapta Antalya, Bursa, Samsun, Kayser, Gaziantep ve Van şehirlerinde eğitim merkezlerinde kurs kayıtları başladı. Talepler doğrultusunda ise farklı şehirleri kapsayacak olan çalışma sonucunda uzun süreli olarak devam ettirilecek.

Türkiye İş Kurumu'nun önemli projesi dijital girişimciliğe ilgisi olan kullanıcıları sevindirecektir. Google ile işbirliği yaparak YouTuber eğitimlerine başlayacaklarını kamuoyuna duyuran İşkur birlikte açıklama yaptılar.

Dijitalleşen dünya ile birlikte artık para kazanmak için Youtube kullanılıyor. Para kazanmak adına önemli bir kapı olan YouTube her geçtiğimiz gün büyüme kaydediyor. Bununla birlikte İŞKUR ile birlikte çalışarak YouTuber geliştirecekler.

Peki siz bu kursa gitmeyi düşünüyor musunuz?