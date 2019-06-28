İran'da Bitcoin madencileri camilerin elektriği ücretsiz olduğu için camilere akın etti.

Camilere ücretsiz enerji sağlayan İran’ın şu anda 100 civarında madencinin ibadet yerlerini işgal ettiği ve yılda yaklaşık 260.000 dolar gelir elde ettiği anlamına geliyor. Oxford Üniversitesi araştırmacısı Mahsa Alimardani Twitter'da “Bu para İran'ın boğulmuş ekonomisinde uzun bir yol kat ediyor” dedi. Artan sıkıntılı ekonomik durumuna rağmen, İran kripto para birimi politikası söz konusu olduğunda koordine olmaya devam ediyor.

Geçen yıl, merkez bankası resmen kredi verenlerin kripto işletmelerine hizmet etmelerini yasakladılar aynı zamanda yetkililer de kendi dijital jetonlarını piyasaya süreceklerini açıklamıştılar. Elektrik tüketimindeki ani artıştan sonra harekete geçildi. Söz konusu artış ülkenin elektrik tüketiminde yüzde 7 oranında artmasıyla ilgiliydi.

Enerji talebinin Haziran ayında %7 arttığı ve bir enerji bakanlığı sözcüsü yerel devlet yayın organına verdiği demeçte, enerji talebinin Haziran ayında %7 oranında arttığını ve kripto para birimi madenciliğinin ana neden olduğu düşünülmüştü.Bitcoin madenciliğinin İran’da çeşitli yerlerde yayıldığı bildiriliyor.

İran'da yetişen Oxford İnternet Enstitüsü'nden araştırmacı Mahsa Alimardani, “Herkes Bitcoin ve bunun nasıl elde edileceği hakkında konuşuyor” dedi.

ABD’nin nükleer programına İran’a maddi olarak çarptırdığı yaptırımlarla, İranlılar sık ​​sık sosyal medya aracılığıyla servetin nasıl güvenli bir şekilde saklanabileceği sorusunu tartıştıklarını da sözlerine ekledi. Ayrıca BBC'ye konuşan Alimardani, “Bitcoin ve [diğer kripto para birimleri] yavaş yavaş üçüncü alternatif olarak geliyor” dedi.