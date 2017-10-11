Apple'ın tasarım şefiJony Ive, iPhone X'in tasarımı ve bir sonraki iPhone modeli hakkında açıklama yaptı...

Apple nerdeyse 4 senedir iPhone 6'dan bu zamana kadar hep aynı iphone tasarımı ile karşımıza çıktı. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ta tasarım çizgisini değiştirmeyen Apple, iPhone X ile bütün tasarımı değiştirdi. Apple'ın neden senelerdir yeni tasarımı ile karşımıza çıkmadığı sorunları bugün Jony Ive'ın röportajı ile cevap buldu.

Jony Ive, vermiş olduğu röportajda, iPhone X'in tasarımı üzerinde 2 yıldan fazla süredir çalıştıklarını ve ortaya çok başarılı bir tasarımın çıktığını dile getirdi. Apple'ın tasarım şefi Jony Ive, iPhone X'in yen bir devrin başlangıcı olduğunu bir sonraki iPhone modellerinin tasarımları ile fark yaratacağını belirtti.

Jony Ive'ın açıklamalarında; temassız kullanılan bir yapıdan bahsediliyor. Temassız yapının henüz nasıl çalışacağı bilinmiyor. Siri, makine öğrenimi ve yapay zeka üzerinde yoğunlaşan Apple'ın, 2-3 yıl sonraki iPhone modellerinde bu yeni teknolojilerini kullanması ve iPhone'a dokunmadan tüm işlemleri yapabileceğiniz söyleniyor.