iPhone'unuzun iOS 11'den sonra yavaşladığını düşünüyorsanız, problem bataryanızda olabilir...

Apple, iOS 11 güncellemesi ile iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modellerini ağırlaştırdığı dedikoduları bir süredir gündemde. Aslında bu yavaşlama deneyimlerimize göre iOS 10 güncellemesi ile başlamıştı.

Bir Reddit kullanıcısı bunun güncelleme ile ilgili olmdığını sorunun bataryadan olabileceğini düşünüyor. iPhone'u yavaşlayan kullanıcıların batarya değişimi yaptıktan sonra Geekbench testinde gözle görünür bir artış yaşadığını ekran görüntüleri ile meydana çıkıyor. Batarya değişimi öncesinde tek çekirdekten 1466 puan alan iPhone, batarya değişimi sonrasında 2526 puan almaktadır.

Çoklu çekirdek bölümünde ise 2512 puandan 4456 puana çıkıyor. Şimdilik bu durumun bir iddiadan ibaret olduğunu resmi bir açıklama gelene kadar batarya değişiminin işe yarayıp yaramadığını kestirmenin güç olduğunu belirtelim.





Sizin iPhone telefonunuz iOS 11'den sonra yavaşladı mı?