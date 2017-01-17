Beklenilen iPhone 8 ile ilgili bir tasarımcı konsept hazırladı. O konsept ve ayrıntıları haberimizde.

Tanıtımına henüz aylar var ancak şimdiden iddialar geliyor. Tasarımcıların hazırlamış olduğu konseptlerin hepsi neredeyse birbirinden güzel. Şimdi bir başka iPhone 8 konsepti var..

iPhone'un 10. yılına özel olarak hazırlanmış olan konsept Apple hayranlarını heyecalandırıyor ancak telefon piyasasını yakından takip edenler Apple'dan fazla yenilik beklemenin boş bir beklenti olduğunu biliyor. Farklı bir konseptin fotoğrafları aşağıda yer alıyor.

iPhone 8'in konsept özelliği arasında 5.8 inçli kavisli OLED ekran yer alıyor. Ekranın dışında konseptin dikkat çeken bir diğer tarafı ise seramik gövdeye sahip olması. Dayanıklı ve hafif olmasına dikkat edilmiş.

Konseptin videosu