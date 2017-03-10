Apple bu yıl onuncu yıldönümünü kutluyor. Bu nedenle yeni iPhone modelinde önemli değişikler yer alacak..

OLED ekran için geleneksel LCD panelini devre dışı bırakması bekleniyor. Büyük olasılıkla "iPhone 8", "iPhone 7s" modellerinin yanında piyasaya çıkacak ve muhtemelen 4.7 inç ve 5.5 inç ekran boyutlarını koruyacaktır. LCD panelleri kullanmaya devam edileceği düşünülürken Apple, Samsung ve diğer üreticilerin panellerini büyük miktarda temin ettiğinden dolayı yenilenen iPhone'larda OLED ekran bekliyoruz.

Apple'ın 2017 iPhone modelleri muhtemelen AI yardım alanındaki artan rekabeti yansıtan Siri'nin gelişmiş bir sürümüyle birlikte gelecek. Herhangi bir Siri iyileştirmesi muhtemelen Haziran'ın Dünya Genelinde Geliştiriciler Konferansı'nda ilan edilmesi ve Apple geleneksel programlara uyması halinde sonbaharda başlatılan iOS 11'e bağlı olacaktır.

Apple, iPhone 8'i henüz teyit etmedi. Ancak, şirketin yeni verdiği patent sayesinde modelin neler sunabileceğine dair bir fikrimiz var. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Bürosu, bu hafta şirketin yüz tanıma ve 3D görüntülemeyi sağlayan bir teknolojinin dosyalanmasını yayınladı.

İlk kez Apple Insider tarafından bildirilen söz konusu patent, "Derinlik bilgisi kullanılarak geliştirilmiş yüz algılama" olarak adlandırılıyor. Ortaya çıkan yeni patentin Ming-Chi Kuo'nun daha önce yaptığı iddiaları desteklediğini söyleyebiliriz. Apple, telefonun kilidini açmak için App Store veya Apple Pay için kimlik doğrulaması yapabilen biyometrik yüz taraması desteğiyle gelebilir. Söylentilere göre cihazın adı iPhone X veya iPhone Edition olacak.

Peki sizce Apple, beklediğimiz yenilikler ile mi gelecek?