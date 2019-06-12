Apple iPhone XR halefi\% 5 daha büyük bir bataryaya sahip olabilir.

Şimdi yeni bir raporda iPhone XR 2 (veya iPhone XIR, 11r - hepsi eşit derecede garip geliyor) gerçekten daha iyi bir batarya ömrü olacak. iPhone XR 2, herhangi bir iPhone'un en iyi pil ömrüne sahip olabilir.

Bir elektronik endüstrisi raporunda, yaklaşmakta olan iPhone XR sekansının pil tedarikçisiyle ilgili olarak paketin gerçek kapasitesini XR 2 olarak adlandırılmış olarak bulduk. Apple, donanım ve iOS optimizasyonları ile yapılabildiği kaynak müzikler ve telefonlarının Samsung'un ve Huawei'nin yaptığı gibi daha uzun süre şarjda kalmasını sağlamak için daha büyük pil paketlerine göz dikmiş gibi görünüyor.

iPhone XR halefinin 3.110mAh bataryaya sahip olacağını bunun iPhone XR'nin 2.942mAh'sine göre% 5 artışa sahip olduğunu söylüyor. Rapor, Chinese Amperex Technology Limited'in (ATL) iPhone XR 2 pilleri için sipariş verildiğini ortaya koyuyor. Orijinal SDI pillerin telefonların ateş almasına neden olduğu tespit edildikten sonra Galaxy Note 7 pillerinin siparişini alan ATL de aynıydı.

Beklenen daha verimli ikinci nesil 7nm Apple A13 yonga seti ile daha büyük bir bataryayı birleştirmek. Daha önce yapılan testlerde iPhone XR zaten 15 saat boyunca video oynatmaya dayanabildi. Bu yüzden halefinden daha iyi bir deneyim bekliyoruz.

Peki siz Apple cihazlarının pil ömrü hakkında ne düşünüyorsunuz?