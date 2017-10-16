iPhone X'in Ülkemizdeki Fiyatı Açıklandı!
Apple'ın önümüzdeki aylarda satışa sunacağı iPhone X'in Türkiye fiyatı açıklandı. Cep yakan telefonun fiyatı haberimizde...
Apple 20 Ekim'de iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini resmen satışa sundu. iPhone 8 fiyatı 4.199TL ve iPhone 8 Plus fiyatının 4.799 TL olarak açıklandı. Bugünde merakla beklenen iPhone X'in fiyatı resmen açıklandı. Şoke eden iPhone X'in Türkiye fiyatı dudak uçuklatacak.
iPhone X Türkiye Fiyatı!
iPhone X, 64GB fiyatının 6.099TL ve iPhone X, 256GB fiyatı ise 6.899TL olarak açıklandı. Kasım ayında Amerika'da satışa sunulacak olan iPhone X'in ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor. Tahminlere göre, iPhone X'in 2018 Ocak ayı içinde Apple Store'lardaki yerini alması bekleniyor.
TrueDepth kamerası ve çerçevesiz ekranı ile fark yaratan iPhone X'in 6.099 TL'ye satılmasında, vergilerin yanında telefonun 999 dolarlık fiyatının da etkisi büyük gibi görünüyor.
iPhone X Özellikleri
Ekran
Super Retina HD ekran
5.8 inç (diyagonal) OLED Multi-Touch tam ekran
HDR ekran
458 ppi yoğunlukta 2436 x 1125 piksel çözünürlük
1.000.000:1 kontrast oranı (tipik)
True Tone ekran
Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
3D Touch
625 cd/m2 maksimum parlaklık (tipik)
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği
Kamera
12 MP geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera
Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram
Telefoto: ƒ/2.4 diyafram
Optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma
Portre modu
Portre Işığı (beta)
Çift optik görüntü stabilizasyonu
Altı bileşenli lens
Yavaş Senkron özelliğine sahip Dört LED’li True Tone Flash
Panorama (63 MP’e kadar)
Safir kristal mercek kapağı
Arka aydınlatma sensörü
Karma kızılötesi filtresi
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme
Stabilizasyon özelliğine sahip Live Photos
Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim
İyileştirilmiş yerel ton eşleme
Vücut ve yüz algılama
Pozlama denetimi
Pürüz azaltma
Fotoğraflar için otomatik HDR
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Zamanlayıcı modu
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
Video Kaydı
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu
Optik yakınlaştırma; 6 kat dijital yakınlaştırma
Dört LED’li True Tone Flash
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
Vücut ve yüz algılama
Pürüz azaltma
4K video kaydederken 8 MP fotoğraflar çekme
Videoları oynatırken yakınlaştırma
Videolara konum bilgisi ekleme
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
İşlemci
64 bit mimariye sahip A11 Bionic çip
Nöral sistem
Tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi
TrueDepth Kamera
7 MP kamera
Portre modu
Portre Işığı (beta)
Animoji
1080p HD video kaydı
Retina Flash
ƒ/2.2 diyafram
Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim
Otomatik HDR
Arka aydınlatma sensörü
Vücut ve yüz algılama
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Pozlama denetimi
Zamanlayıcı modu
Boyutlar
Yükseklik: 143,6 mm (5.65 inç)
Genişlik: 70,9 mm (2.79 inç)
Derinlik: 7,7 mm (0.30 inç)
Ağırlık: 174 gram (6.14 ons)
. Bakalım Apple, Türkiye'de 6.099 TL'ye iPhone X'i beklediği gibi satabilecek mi?