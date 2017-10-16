Apple'ın önümüzdeki aylarda satışa sunacağı iPhone X'in Türkiye fiyatı açıklandı. Cep yakan telefonun fiyatı haberimizde...

Apple 20 Ekim'de iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini resmen satışa sundu. iPhone 8 fiyatı 4.199TL ve iPhone 8 Plus fiyatının 4.799 TL olarak açıklandı. Bugünde merakla beklenen iPhone X'in fiyatı resmen açıklandı. Şoke eden iPhone X'in Türkiye fiyatı dudak uçuklatacak.

iPhone X Türkiye Fiyatı!

iPhone X, 64GB fiyatının 6.099TL ve iPhone X, 256GB fiyatı ise 6.899TL olarak açıklandı. Kasım ayında Amerika'da satışa sunulacak olan iPhone X'in ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor. Tahminlere göre, iPhone X'in 2018 Ocak ayı içinde Apple Store'lardaki yerini alması bekleniyor.

TrueDepth kamerası ve çerçevesiz ekranı ile fark yaratan iPhone X'in 6.099 TL'ye satılmasında, vergilerin yanında telefonun 999 dolarlık fiyatının da etkisi büyük gibi görünüyor.

iPhone X Özellikleri

Ekran

Super Retina HD ekran

5.8 inç (diyagonal) OLED Multi-Touch tam ekran

HDR ekran

458 ppi yoğunlukta 2436 x 1125 piksel çözünürlük

1.000.000:1 kontrast oranı (tipik)

True Tone ekran

Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

3D Touch

625 cd/m2 maksimum parlaklık (tipik)

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

Kamera

12 MP geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera

Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram

Telefoto: ƒ/2.4 diyafram

Optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma

Portre modu

Portre Işığı (beta)

Çift optik görüntü stabilizasyonu

Altı bileşenli lens

Yavaş Senkron özelliğine sahip Dört LED’li True Tone Flash

Panorama (63 MP’e kadar)

Safir kristal mercek kapağı

Arka aydınlatma sensörü

Karma kızılötesi filtresi

Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme

Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme

Stabilizasyon özelliğine sahip Live Photos

Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim

İyileştirilmiş yerel ton eşleme

Vücut ve yüz algılama

Pozlama denetimi

Pürüz azaltma

Fotoğraflar için otomatik HDR

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Zamanlayıcı modu

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

Video Kaydı

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Videolar için optik görüntü stabilizasyonu

Optik yakınlaştırma; 6 kat dijital yakınlaştırma

Dört LED’li True Tone Flash

Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)

Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı

Vücut ve yüz algılama

Pürüz azaltma

4K video kaydederken 8 MP fotoğraflar çekme

Videoları oynatırken yakınlaştırma

Videolara konum bilgisi ekleme

Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264

İşlemci

64 bit mimariye sahip A11 Bionic çip

Nöral sistem

Tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi

TrueDepth Kamera

7 MP kamera

Portre modu

Portre Işığı (beta)

Animoji

1080p HD video kaydı

Retina Flash

ƒ/2.2 diyafram

Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim

Otomatik HDR

Arka aydınlatma sensörü

Vücut ve yüz algılama

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Pozlama denetimi

Zamanlayıcı modu

Boyutlar

Yükseklik: 143,6 mm (5.65 inç)

Genişlik: 70,9 mm (2.79 inç)

Derinlik: 7,7 mm (0.30 inç)

Ağırlık: 174 gram (6.14 ons)

. Bakalım Apple, Türkiye'de 6.099 TL'ye iPhone X'i beklediği gibi satabilecek mi?