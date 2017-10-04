Apple, iPhone X kutusunun görüntüsünü, iPhone yükseltme kapsamında gösterdi...

Teknoloji devi Apple'ın iPhone X'i geçen ay açıklanan üç akıllı telefon arasında şüphesiz şirketin en harika ürünüydü. iPhone X hakkında neredeyse herşeyi biliyoruz, ancak Apple satışa başlamadan önce iPhone'ların perakende kutusunu şimdiye kadar göstermedi. iPhone X'in perakende kutusu, iPhone Yükseltme Programı görüntülerinin bir parçası olarak gösterildi.

Bu çok önemli olmasada, Apple'ın ambalajının neye benzediğibi göstermeyi seçtiği yol biraz değişik olmuş. Çünkü Apple bugüne kadar hiçbşr ürünün kutusunu bizlerle paylaşmadı. iPhone 8 ve iPhone 7 serilerinde olduğu gibi kutunun üstündeki ana resmin telefonun arka kapağı yerine iPhone X'in önden görünüşü gösterilmektedir.





Sizce Apple nasıl bir strateji uyguluyor?