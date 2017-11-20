Caviar, 300 değerli taş üzerinde 34.000 € değerinde benzersiz iPhone X piyasaya sunuyor.

Arka tarafında bir güneş paneli bulunan tuhaf iPhone X ile ünlü Caviar, Vladimir Putin ve Donald Trump'ın yüzleri altın bir plakasıyla Nokia 3310, şimdi tadından daha fazla parayla başka bir cihaza sahip. Rus İmparatorluğu'nun altın tabaka ve 300'den fazla oyulmuş değerli taşıyla eşsiz tek kopyalı bir iPhone X İmparatorluk Tacı hazırlandı.

Arka kapağında 344 elmas ile kaplandı. ki başlı kartalın altın plakasının yanı sıra 14 büyük yakuttan oluşan tek bir sıra da var. 64 GB'lık dahili saklama kapasitesine sahip eşsiz iPhone X İmparatorluk Kronu 2,4 milyon değerinde.