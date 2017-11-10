iPhone X'de jailbreak'ten nasibini aldı!

Apple'ın gözde amiral gemisi telefonu iPhone X için işlevsel durumdaki jailbreak hali hazırda tanıtıldı.

10 Kasım 2017 22:11 İnternet

iOS 11.1.1 firmwaree üzerinde çalışmasını sürdüren jailbreak kodu cihazının sınırlarını aşmak isteyenleri memnun edecek gibi görünüyor. Tanınmış olan güvenlik şirketi KeenLab'den Liang Chen tarafından tanıtılan çalışır durudaki jailbreak için hangi zafiyetlerin ve hangi açıkların kullanıldığına yer verilmedi. Şirket ayrıca daha önce iOS 11 betaları ve iOS 10.3.2 için de jailbreak tanıtımlarını gerçekleştirmesiyle gündem olmuştu.

Bu çok hızlıydı. iPhone X, piyasada sadece bir hafta sonra jailbreak edildi, bu da yeni A11 Bionic çipinin kullanıcılara bir jailbreak sunmak için kullanılabilecek güvenlik açıklarına sahip olduğu anlamına geliyor. Hala jailbroken iOS deneyimi yaşamak isteyen ve en yeni iPhone'a yükseltilmeyeceğinizden emin değilsiniz iPhone sahipleri için çok heyecan verici görünüyor.

iPhone'lar, iPad'ler ve iPod'lar hisse senedi iOS'u ile çok iyi performans gösterdiğinde bile birçok kullanıcının jailbreak'le ilgileniyor. Bunun nedeni cihazınızı istediğiniz gibi değiştirmek için daha fazla özellik ve özgürlük elde edebilmenizdir.

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Şindar OKAY
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