Apple'ın iPhone X modelinin üretiminini yakında sonlandırılması bekleniyor...

Son zamanların popüler telefon modeli iPhone X'in üretimine ara verilmesi muhtemel. Şirketin daha önceki gelişmelerinin başarıyla bilinmesi ile tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone X üretiminin en geç yazın sonlandırılacağını açıkladı. Bunun en büyük nedenlerinden biriyse telefonun satış rakamlarının düşük olması tahmin ediliyor.

Bu konudaki en büyük etkenin ise Çin olduğu öne sürülüyor. Kuo, Çinli teknolojiseverlerin çentik şeklindeki kısmı beğenmediklerini ve iPhone 8 Plus'a yöneldiklerini belirtiyor.

Cowan şirketinin çalışmasına göre, iPhone X satışları rekor seviyede düşük. Buna karşı toplamda Apple'ın satışları giderek arttı. Kuo, bu durumun nedeni olarak şirketin ilk kez üç adet yüksek performanslı telefon tanıtması olduğunu belirtiyor.



Sizce iPhone X'in satışına son verilmeli mi?