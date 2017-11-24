Apple'ın gözde telefonu iPhone X bugün resmi olarak Türkiye'de satışa sunuldu...

Apple, 3 Kasım'da Amerika ve Avrupa ülkelerinde iPhone X'i satışa sundu. Stok sorunu yaşayan iPhone X'in Aralık veya Ocak 2018'de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyordu. Fakat Apple elini çabuk tuttu ve bugün iPhone X'i resmen satışa sundu.

Apple Store üzerinden Türkiye'de satışa sunulan iPhone X, fiyatı ile piyasanın en pahalı telefonu unvanını elinde tutuyor. iPhone X 64 GB 6.099 TL ve iPhone X 256 GB 6.899 TL'den Apple Store üzerinden satın alınabiliyor. iPhone X ile uyumlu Apple kılıfları da fiyatları ile cep yakıyor.

iPhone X için Deri Folyo Kılıf 449 TL, iPhone X için Silikon Kılıf 179 TL ve iPhone X için Deri Kılıf 229 TL'den yine Apple Store üzerinden alınabiliyor.

Face ID ve tam ekran tasarımı ile uzun zamandır iPhone'da yapılmış en büyük yenilikleri barındıran iPhone X, 2018 yılının ilk çeyreğinde bir fiyat düzenlemesi alacak. Yeni vergiler ve zamlar ile iPhone X'in fiyatının 6.299 TL'ye çıkması bekleniyor.

Sizce Apple fiyatlarda değişiklik yapacak mı?