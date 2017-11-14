Apple'ın kandırılamaz diye iddia ettiği Face ID, 150 dolarlık maske ile kandırıldı...

Apple, iPhone X'te Face ID adını verdiği yüz okuma teknolojisine yer vermişti. Touch ID'ye göre daha az yanılma payı olduğu söylenen Face ID'nin, aslında hiç de o kadar güvenli bir sistem olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 24 Kasım'da Türkiye'de de satışa sunulacak olan Face ID, 150 dolarlık maske ile kandırıldı.

Güvenlik firması olan Bkav, 150 dolara mal ettiği maske ile Face ID'yi kandırmayı başardı ve iPhone X'in tuş kilidini kırdı. Bkav; 150 dolarlık maskenin oluşması için el ile yapılmış deri, 3D ile oluşturulmuş bir maske ve 2 boyutlu parçaların kullanıldığını belirtiyor.

Bu denli zahmetli ve maliyetli olan bir yöntem ile kandırılan Face ID, son kullanıcıları yine güvenli bir şekilde korumaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü bu maskenin oluşması için derinizden örnek ve yüzünüzün hatları 3D tarayıcı ile taranması gerekiyor.