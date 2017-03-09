iPhone modellerinde yeni teknolojiler yer alacak. Bununla birlikte 4K ve VR gibi önemli teknolojiler desteklenecek olup GPU birimin özellikleri haberimizde yer alıyor.

Günümüzün gelişen teknolojisi ile birlikte bilgisayar bileşenlerinde olduğu gibi akıllı telefonlarda da GPU birimleri büyük önem arz ediyor. Bununla birlikte özellikle Android ve iPhone dünyasındaki tepe modellerinde yer alan GPU'lar direkt olarak tercih sebebi oluyor.

iPhone'larda yeni bir devir başlayacak. Bununla birlikte PowerVR serisiyle bildiğimiz Imagination firması, Series8XT yada diğer adıyla Furian GPU mimarisini resmi bir şekilde açıkladı. Bu seri sunduğu özellikle iPhone modellerinde VR ve 4K teknolojileri desteklenecek olup iPhone 4 modelinden bu yana Apple için GPU üretimi yapan Imagination Furian GPU yongalarıyla çıtayı oldukça üst noktalara taşımaya hazırlanıyor.

AR, VR ve 4K teknolojileriyle ilgilenen kişilerin dikkatini çekecek bir durum olup şuanda Rouge mimarisi adı altında 6. seri PowerVR üretimini yapan marka Furian ile çok ciddi yenilikler yer alacak.

Rouge mimarisinde 28 nm üretim sürecini kullanıyor olup bu Furian mimarisi kapsamında 7 nm üretim sürecine geçiş yapacak. VR teknolojilerinin mobil oyunlarda da kullanımına imkan sunulacak olup ekran çözünürlük noktasında ise 1080p seviyesinden 4K çözünürlüğe çıkış gerçekleştirilecek.

Yeni iPhone modellerinde 4K, VR, 120 FPS ve HDR gibi ekran teknolojilerini göreceğiz. Bununla birlikte iPhone modellerinde HPU biriminin de gelmeyeceğini de vurgulamış olalım.

Peki siz iPhone'larda yeni bir dönemin başlayacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz?