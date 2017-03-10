Yurdışından iPhone ve iPad alanları üzebilecek bir haber.. Ülkemizde belli bir süre geçerli olan global garanti için önemli bir değişiklik yapıldı.

Daha uygun fiyata getirmek amacıyla Türkiye'de yaşayan bazı kullanıcılar iPhone ve iPad cihazlarını Türkiye'ye getirtiyor. Bununla birlikte Türkiye'de değişim ve onarım yapılabiliyordu. Ancak Apple'ın global garanti geçerliliği hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Bundan sonra Apple'ın global garantisi Türkiye'de geçerli olmayacak.

Yurdışından satın alınan SIM kart destekli Apple ürünlerin global garantisi Türkiye'de geçerli sayılmayacak olup başka bir deyişle yurtdışından satın alınan iPhone ve iPad modellerini ülkemizde garanti kapsamı içerisinde tamir etmek yada değiştirmek mümkün olmayacak.

Ne yazık ki yurtdışından cihaz alan kullanıcılar cihazlarına birşey olduğu zaman garanti kapsamında olmadığı için onarımı için para ödemek zorunda kalacak. Bu yeni düzenleme kapsamında Apple Türkiye'nin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Şunu da belirtmiş olalım ki iPhone ve iPad cihazlarını Türkiye'den alan ancak daha sonra Apple tarafından değişim yapıldıysa mutlaka BTK kaydının yapılmış olması gerekiyor.

Peki siz tüketici olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?