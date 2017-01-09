Apple, iPhone serisi için bir yıl dönümünü daha kutluyor. 10. Yıl ile birlikte iPhone hikayesiyle bile oldukça etkileyici.

San Francisco'daki Macworld 2007'de Steve Jobs, iPhone'u tanıtırken oldukça önemli detaylara değinmişti. iPhone modelini bir arada üç ürün olarak tanıtan Steve Jobs; dokunmatik kontrollere sahip geniş ekranlı iPod, devrim niteliğindeki bir cep telefonu ve kola internet iletişim cihazı yeni modellerine en önemli üç özelliği olarak ifade edilmişti. On yıldan beri bir milyardan fazla model satan Apple, iPhone ile insanların hayatlarını ve alışkanlıklarını değiştirdi. Donanım, yazılım ve servis entegrasyonu için hızla evrim geçiren cihazlar insanların günlük yaşamları için önemli hale gelen milyonlarca uygulamanın yanı sıra iPad ve Apple Watch da dahil olmak üzere yeni ürünlere ilham verdi ve teknolojiye lokomotif olmayı başardı.

Tim Cook Başarıyı Sürdürüyor!

Steve Jobs sonrasında Apple'ın CEO'su Tim Cook daha iddialı söylemlerle karşmııza çıkarken iPhone modellerini yaşamın vazgeçilmezleri olarak tanımladı. Üstleik “En iyisi henüz gelmedi." Diyen Cook, bu konuda önemli bir müjde de verdi.

Sürekli Gelişiyor

iPhone, FaceTime aramaları, canlı fotoğrafları ve 4K videoları, akışkan müzik yayınları, sosyal medyayı kullanımı, oyun oynama, yol tarifi alma ve yeni yerler bulma noktasında artık en çok başvurulan cihazlardan birisi. Üstelik web'de sörf yapma, e-posta gönderme, kişileri ve takvimleri yönetme iPhone ve mobil sektörün gelişmesi ile birlikte daha çok küçük cihazlar üzerinden yapılmaya başlandı.