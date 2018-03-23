Apple'ın sevilen bir diğer popüler telefon modeli olan SE'nin yeni modeli gelebilir.

Bazı raporlar iPhone SE'nin geleceğini iddia ediyor, bazı raporlar ise gelmeyeceğini söylüyor. Bazı nedenlerden dolayı Apple'ın iPhone SE üretilmeyeceği söyleniyor.

Ancak tüm bunlara rağmen bugün ortaya atılan iddiaya göre Hindistan'a üretimi yapılabilir. Apple, geçtiğimiz yıl kârlı bir büyüme pazarına girmeye çalıştığı için Hindistan'da yerli üretime başladı. Bununla birlikte, iPhone SE birimlerinin sadece bir kısmı şu anda orada yapılmaktadır.

Çoğunluk Çin'de yapılıyor. Ama Apple Çin ayağını kesiyor olabilir. Bu Hindistan'ın teknoloji ürünlerine yönelik olan ithalat tarifeleriyle doğrudan ilgili olabilir. Bu yere telefon üreticileri ile rekabetçi bir şekilde kurmak zorunda olduğu fiyat rekabeti anlamına da gelir.