Apple'ın iPhone SE 2 modelinin lansmanın tarihi sızdırıldı...

Apple daha küçük ve güçlü bir iPhone kullanmak isteyenler için 2016 yılında iPhone SE modelinin lansmanını yapmıştı. Küçük bir telefon ancak büyük bir adım. Mottosu ile çıkışını gerçekleştiren iPhone SE, ülkemizde ve Çin'de büyük ilgi odağı oldu.

Cupertinolu şirket bu sene iPhone SE 2 modeli ile artık eskiyen donanımını güncelleyeceği söyleniyordu. Bugün ise iPhone SE 2'nin resmi olarak tanıtımı yapılacak olan tarih sızdırıldı.

Elde edilen bilgilere göre iPhone SE 2'nin 4 ve 8 Haziran tarihleri arasından düzenlenecek olan WWDC 18 etkinliğinde sergilenmesi bekleniyor. 4.2 inç büyüklüğnde ekran ile gelmesi beklenen iPhone SE 2'nin tasarım konusunda nasıl bir hamle yapacağı bilinmiyor.

iPhone SE 2 gücünü iPhone 7'deki Apple A10 Fusion yonga seti ve 2GB RAM'den destek alacak. 32 GB ve 128 GB depolama birimi ile gelmesi beklenen iPhone SE 2'de Face ID yerine 2.nesil Touch ID kullanılcak.

Heyecanla beklenen iPhone SE 2'nin fiyatı henüz bilinmiyor. Fakat tahminlere göre, iPhone SE 2'nin ülkemizde 3.000 TL ile 3.300 TL arasında satışa sunulması bekleniyor.



Siz iPhone SE 2'nin fiyatını nasıl buldunuz?