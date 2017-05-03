Apple'ın CEO'su çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2017 mali ikinci çeyrek sonuçları basın ile paylaşıldı.

Apple'ın kazanç raporu biraz karışık. Apple, etkileyici şekilde kazançlarını artırmayı başarıyorken üç ayda bir yapılan iPhone satış rakamları biraz geriledi. Geçen Mart çeyreğinde Apple, 50.7 milyon iPhone sattı ve Apple'ın geçen yılın aynı çeyreğinde sattığı 51.9 milyon adetten hafif bir düşüş gösterdi. Yine de, yatırımcılar Apple'ın finansal sağlık durumunu ölçmek için iPhone satış verilerini bir barometre olarak kullanmak istedikleri için şirketin son kazanç raporunun ardından Apple'ın hisselerinin hızlıca düştüğünü belirtti.

Apple'ın dün yapılan kazanç konferansı çağrısı sırasında iPhone satışlarındaki düşüş sorulduğunda, Tim Cook, Apple'ın beklenen iPhone 8'i çevreleyen söylentilerin çoğalmasının, son üç ay içinde iPhone satışlarında bir "duraklamaya" katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Basitçe söylemek gerekirse iPhone 8 hepimizi heyecanlandıran bir telefon. Apple'ın tasarımında ciddi değişiklikler yapması beklenen telefonun radikal değişikliklere sahip olmasını bekliyor. iPhone 8'in, ekranın kendisine gömülü bir Dokunmatik ID sensörüne sahip bir kenarsız OLED ekranı bulundurması artık neredeyse netleşti. Artırılmış gerçeklik desteği, geliştirilmiş su ve toz direnci, kablosuz şarj ve daha iyi pil ömrü gibi ek özelliklerle birleştiğinde bir sonraki iPhone oldukça cazip geliyor.

Elbette, şu anda Apple'ın iPhone 8'i ne zaman serbest bırakacağı bilinmiyor. Apple, iPhone 8'i Eylül'de sunabilir ancak güvenilir kaynaklar iPhone 8 için bu tarihin daha geç olacağını Ekim ayında yahut Kasım başlarında olacağına yer verdi.

Peki siz iPhone 8'de önemli değişiklikler olacağını düşünüyor musunuz?