iPhone cihazını sarj etmek isterken kolyesi nedeniyle elektrik akımına kapılan 32 yaşındaki adam yaşadıklarının şokunu atlatamadı.

32 yaşındaki Wiley Day kendisini hayatta olduğu için şanslı sayıyor. Day, 22 Mart'ta, iPhone'u şarj olurken yatağında tutabilmek için her gece yaptığı bir uzatma kablosuna taktı. Gece kablo boynundaki metal zincire dolandı ve şarj aleti üzerindeki metal uçlar ile uzatma kablosu arasına sıkıştı. Ortaya çıkan elektrik sarsıntısı Wiley Day’ı yatağından yere attı.

Zarar oldukça büyüktü. Elektrik çarpmasının etkisi ile zincir kolye boynunu yakan adamın, kolyeyi çıkarma sırasında da aynı sıcaklık ellerini yaktı. Day, ikinci ve üçüncü derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Üç gün sonra ise taburcu edildi.

Peki siz yaşanan bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?