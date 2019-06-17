Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman kimlik kartlarını iOS 13 kullanan bir iPhone ile taramanın mümkün olduğunu açıkladı .

Almanya, iOS 13'ün NFC desteğini kullanmayı planlıyor. Bunun beraberinde artık iPhone kullanıcıları seyahat ederken kimlik yerine sanal kimlik kullanabilecekler.

Alman hükümeti Federal İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bir yayına göre kısa süre içinde kullanıcıların iPhone'larını fiziksel kimlik kartları ve pasaport yerine kullanmalarına izin verecek.

Federal hükümetin AusweisApp2'si, 2019 sonbaharında Alman vatandaşlarının ve ziyaretçilerinin iPhone'larını dijital kimlik kartı, elektronik vize ve pasaportlarının dijital bir kopyası olarak kullanmalarını sağlayacak. Apple, kullanıcıların Brexit uygulamasında kimliklerini doğrulamalarını sağlayacak benzer bir anlaşma üzerinde İngiltere ile birlikte çalıştı.

iOS'un mevcut ve önceki sürümlerinde, Apple iPhone'lardaki NFC okuyucuyu Apple Pay ile sınırlandırmıştır. iOS 13 bu teknik sınırlamayı kaldırıyor. NFC erişimini açan bir başka Apple örneğinde, İngiltere hükümeti geçtiğimiz günlerde AB vatandaşlarının oturma hakkı için Brexit uygulamasını NFC çipi üzerinden iPhone'larda çalışması için Apple ile bir anlaşmaya vardığını doğruladı Almanya bakanlığına göre, pek çok ülke ve NFC'ye erişim konusunda görüşmek üzere uzun süredir Apple ile temas halindeler, bu nedenle Alman hükümeti de sanal kimlikleri hayata geçirmek istiyor.

Peki ülkemizde sanal kimlik hayata geçerse kullanmayı düşünür müsünüz?