iPhone Kullanmak Artık Daha Kolay!

1-Gece daha rahat kullanım için renkleri ters çevirin!

Ayarlar -> Genel -> Erişilebilirlik -> Renkleri Ters Çevir

2-Yazı yazarken Space tuşuna 2 kere basarsanız otomatik olarak cümlenin sonuna nokta koyar ve yeni cümleye geçmek için bir boşluk bırakır.

3-Kişiye özel titreşim oluşturun

Belirli bir kişi ya da bir bildirim için size özel bir titreşim ayarlayabilirsiniz.

Bunun için Ayarlar > Sesler > Zil Tonu > Titreşim > Yeni Titreşim Yarat seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

4-iPhone’un daha hızlı çalışması için RAM temizleme

iPhone’un kapatma tuşuna, kapat ekranı gelinceye kadar bastıktan sonra çıkan ekranda ana ekran tuşuna uzunca elinizi çekmeden, ana ekrana dönünceye kadar basarsanız, iPhone da RAM temizleme işlemi gerçekleşecektir.

5-Üstte çıkan bilgilendirmeleri sola doğru kaydırarak silebilirsiniz.

6- Şarjınızın daha çabuk dolması için uçak moduna alın.

7-Uyarılar için LED Flaş Özelliği

1- Cihazınızdan Ayarlar >Genel kısmına giriniz.

2- Daha sonra Erişilebilirlik > Uyarılar İçin Led Flash ‘ ı aktif ediniz.

Artık cihazınıza gelen bildirimleri Flash ile haberdar olabilirsiniz.