Son zamanlarda yaşanan siber saldırılar sonrasında hepimiz önlem almaya çalışıyoruz. Ancak dolandırıcılar durmak bilmiyor.

Şimdi de güvenliğiyle adından söz ettirmeyi başaran iPhone'un tahtı sallanıyor. iPhone kullanıcılarını hedef alan kimlik avı saldırılarına bir yenisi daha geldi. Bununla birlikte Reddit'te yer alan mesaja göre kullanıcı bilgilerinin dolandırıcıların eline geçilmesi sağlanıyor.

Son yıllarda iPhone kullanıcılarını hedef alan kimlik avı saldırıları devam ediyor. Hackerlar ve kullanıcılar arasında bitmeyen bir savaş olduğuna şahitlik ediyoruz. Kullanıcılar sahte iletiler konusunda elbette eskisine göre daha bilinçli olmaya başladı ancak siber suçlular da bunun farkında. Bu nedenle yapabilecekleri tek şey daha inandırıcı mesajlar, e-postalar göndermek. Bunu yapmaya başladılar.

Tek bir mesajla nasıl oluyor?

Reddit formunda yer alan konuya göre bazı iPhone kullanıcıları Apple'ın kimliğinin geçici olarak devre dışı bırakıldığını bildiren bir mesaj ile karşılaştı. Dolayısıyla bu kullanıcılara gönderilen mesajla birlikte bir bağlantıyı ziyaret edip iCloud hesaplarına ulaşabilecekleri de bu mesajda yer alıyor. Dolayısıyla kullanıcılar bu inandırıcı olan sahte mesaja tıkladıkları zaman kredi kartı bilgilerini girebilecekleri bir sayfa ile karşı karşıya kalıyor.

Bu oyuna gelen kullanıcılar kart bilgilerini girdikleri zaman tüm bilgileri hackerlar kopyalamış oluyor. Elbette kullanıcıların bu mesajlara karşı hassas olması gerekiyor. Şunları da bilmeleri gerekiyor; Apple hiç bir zaman kullanıcılara bu hesaplara yönelik mesaj göndermiyor.

Peki siz daha siber saldırıya maruz kaldınız mı?