iPhone kameraları sizleri de heyecanlandırıyor mu?

Telefonlar ilk başlarda her ne kadar görüntülü görüşme yahut ekstra özellikleriyle ilgimizi çeksede bunun ilerde bu denli değişebileceğini düşünmezdik. Kamerası iyi olduğu için tercih ettiğimiz telefonlar bile varken bu dediğimde haksız sayılmayız. Kullanıcıların güzel fotoğraflar çekme olanağını en güzel tanıyan kameralara sahip telefon modellerinden biri iPhone modelleri diyebiliriz. Elbette bunun yanında Samsung, Sony, LG, HTC gibi devler var. Teknoloji devleri telefonlarda en çok artık kamera üzerinde çalışıyor. Bu iddialarında haksız sayılmazlar çünkü ön ve arka kamera artık bizim için öyle kıymetli oldu ki işte bunun 360 derecelik açısı çift LED flaşı çift lensi çıktı.

Telefonları incelemek benim için büyük bir keyif. Fırsatını bulduğum zamanlarda elime aldığım telefonun kamera özelliklerini incelemeyi seviyorum. Çünkü gördüm ki DSLR kalitesinde fotoğraflar artık telefondan çekmekte mümkün. Çakma profesyonel fotoğrafçılar bile olabiliriz bu telefonlar sayesinde.

Kamera konusunda şaşmak istemeyen kullanıcılar giderek iPhone'u seçiyor. Elbette Samsung severler şimdi Apple'ı tuttuğumu düşünebilir bunun bazen tartışmasını hali hazırda yaşamıyor değilim. Ancak burda Samsung'u yada diğer modelleri zan altında bırakmak istemiyorum. Profesyonel olarak bu işi yapanlar genel olarak iPhone'u tercih ediyor. Apple'ın en son kazanç çağrısında CEO Tim Cook, iPhone 7 Plus modelinin büyük olmasına rağmen rekor seviyeye çıktığını söyledi. Daha küçük iPhone 7 hala en popüler model olmasına rağmen daha büyük iPhone 7 Plus her zamankinden daha alıcı çekiyor. Apple tam olarak ne kadar iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı sattığını söylemiyor.

İnsanlar büyük modeli tercih ediyor fiziksel kaygılardan kaynaklanan herşeye rağmen itici görünen iPhone 7 Plus'ı bu kadar çok tercih etmelerinde ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Elbette büyük telefon ama fiziksel olarak bir süre sonra yorucu. Apple uzun süredir video dengelemesinde öncü rol oynamaktadır.

İnsanların iPhone'larını kameralar olarak ne kadar kullandığını zaten biliyoruz. Bu haber yok: 2010 yılına geri dönelim iPhone 4 Flickr'daki en popüler kamera haline gelmişti ve o zamandan beri bu şekilde yeni modeller yerine geçti.

Geçmişte çoğu uzman herhangi bir telefondan en iyisi olarak iPhone'u kabu etmişti. Rakipleriyle kıyaslandığında gerçekten en başarılı oydu ancak rakipleri boş durmadı ve Apple'ın önüne geçebilmeyi başardı. iPhone 4K videoları düzenlemesini destekliyor ancak 2017'de yani şuana kadarki en iyi Android telefonlarda 4K video düzenlemesi hala bulunmuyor. Apple uzun bir süredir video dengelemesinde öncü rol oynuyor.

Apple'ın iPhone 7 Plus'ına geliyoruz. Çift kamera sistemine sahip olan telefon ekmek ve tereyağ kadar güzel geldi. İkili kameranın şu anda sınırlarına iten iPhone 7 Plus'daki Apple A10 serisi çip üzerinde en ağır yük olduğunu savunuyor. Apple'ın merkezdeki daha keskin ayrıntılar ve daha iyi kaliteyi elde etmek için telefonun iki kameradan otomatik olarak ve sessizce harmanlandığı Apple'ın yenilikçi ikiz yakalaması, büyük bir zorlayıcı özelliktir.

Apple'ın 7 Plus'un ilk piyasaya sunulmasından aylar sonra Portre modunu çıkarması da ilginç. Bulanık arka plan özelliğini sunmasıyla fotoğraf severlerin gönlünü mest etti. Başka hiçbir telefon, iPhone 7 Plus portre moduyla elde edilebilen hassas kenar algılama ve etkileyici sonuçlarla aynı seviyeye gelmez. Bunu elde edilen fotoğraflara dayanarak söylememiz mümkün. Apple aslında ilk portre modunu yapan şirket değil ancak bu modda en iyisi olduğu kesin. Google'un Lens Blur efekti Portre moduyla kıyaslandığı zaman biraz geride kalıyor.

En önemlisi ise kamera yıllardır etkin bir şekilde kendi reklam kampanyasını alan tek özelliğe yani Shot on iPhone'a sahip. Tüm bunlar Apple'ın artık kamera şirketi olduğuna ikna ediyor.