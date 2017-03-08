Apple'ın bir sonraki telefonu büyük planlar var olduğu ortada. Bununla birlikte iPhone 8 yerine iPhone Edition'un gelmesi bekleniyor.

Kablosuz şarj cihazından ikili bir kameradan uçtan uca OLED ekrana kadar üst seviye cihaza gidebilecek özelliklerle ilgili söylentiler dolaşıyor. Apple'ın büyük şeyleri planladığı düşünülüyor. Bununla birlikte iPhone'un 10. yıldönümü olduğu için herkes kadar heyecanlıyız. Resmî bir ad yerine, daha önce genellikle "iPhone 8" olarak anılmıştır.

iPhone Edition isimlendirmesi aslında iPhone 8 adının şimdiye kadarki mantıklı isim olarak geliyor. iPhone Edition modelinin iPhone 7s ve 7s Plus'tan çok daha ileri gidebileceğini tahmin ediliyor.

Apple'ın yeni modeli için kablosuz sarj özelliği için çalıştığı bununla birlikte ev düğmesini kapatmak istediği ve çift kamera dahil edilebileceği belirtiliyor. Elbette bunlar birer iddiadan yahut söylentiden öteye gitmiyor. Apple yeni modelini tanıttığı zaman herşey netleşmiş olacak.

Peki sizce Apple, Edition ismiyle mi gelir?