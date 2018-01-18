iPhone'u ve Mac'i çökertmeyi başaran internet sitesi meydana çıktı...

Apple şimdiye kadar güvenliği ile ön plana çıkan şirketlerin başında yerini aldı. Ancak son iOS 11 ve macOS High Sierra sürümlerinde meydana gelen güvenlik açıkları firmanın itibarını sarstı.

Apple her ne kadar güvenlik açıklarını kapattığını söylesede her geçen gün araştırmacılar yeni açıklar bulmaya devam ediyor. Bugün ise Phone ve Mac'i çökertmey başaran bir internet sitesi meydana çıktı. Çıkan linki tıkladığınıda iPhone'nunuz kitleniyor.

iPhone'u yeniden başlatıp Ayarlar>Safari>Tarihçryi ve Web Sitesi Verilerini sil seçeneğini tıkladıktan sonra iPhone eski haline dönüyor.

Mac'te ise sadece Safari tarayıcısından linke tıklandığında Safari çöküyor ve "Çıkmaya Zorla" seçeneği ile zar zor kapanıyor.

Apple'ın bu güvenlik açığını önümüzdeki günlerde kapatması bekleniyor.



Sizin iPhone cihazınız daha önce kitlendi mi?