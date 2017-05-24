Apple bir sonraki gelecek yılın iPhone'u hakkında bilgiler gelmeye başladı. Daha şimdiden gelecek yılın iPhone'u için çalışmalar kendini göstermeye başladı.

iPhone 8 tasarımının ortaya çıktığı günden bu yana sadece birkaç gün geçmesine rağmen Apple'ın iPhone 9'u ile ilgili iki özelilği ortaya çıkaran sızıntılar var. Apple'ın amiral gemisi akıllı telefonunun en iyi özelliklerinden biri olabileceğini ortaya koymuş bununla birlikte telefon hala 18 ay uzaklıktadır.

Söylentiler yılın sonunda ortaya çıkacak olan iPhone 8 ile ilgili olarak çıkmaya devam ederken Apple'ın gelecekte ne üzerinde çalışacağı hakkında bazı ipuçları var. The Bell'in yayınlamış olduğu rapora göre Apple, 2018 yılında OLED ekranlı iki farklı model olarak piyasaya sürücek. Bu modellerin ekran boyutları daha büyük olacak. Bununla birlikte 5.28-inç ve 6.46-inç olarak piyasaya çıkacak.

Apple'ın artık yeni nesil iPhone modellerinde tamamen OLED'i kullanması mantıklı görünüyor. Samsung ve Apple arasında yapılan OLED ekran anlaşmasıyla birlikte bu yıl 70 milyon adet ekran sevkiyatı yapılacak. The Bell'i yaptığı habere göre OLED sevkiyatı 180 milyon civarında olacak. Bu durum da Apple'ın tamamiyle OLED ekrana yöneldiğini gösteriyor.

Peki siz yeni nesil iPhone modellerinde OLED'in yer alması hakkında ne düşünüyorsunuz?