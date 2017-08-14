Apple'ın bir sonraki amiral gemisi için geri sayım başladı. Bununla birlikte telefon ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bu ayın başlarında iPhone 8'e dair birçok görüntü gördük. iPhone 8 ürününün siyah, beyaz ve şampanya altın olarak adlandırılan üç renkte mevcut olacağını önermiş olan Çinki blog sitesi Weibo'da görüntüler dolaşmaya başladı.

Apple'ın iPhone 8'in yeni bir renk seçeneğiyle piyasaya çıkacağını iddia eden daha önceki bir sızıntının inanmasına pek çok sebep var. Görünüşe göre, Foxconn'dan birisi yeni renk varyantının resmi adını atmış olabilir. Daha önceki raporların iddia ettikleriyle de aynı değil.

Hafta sonu Benjamin Geskin, yakınlarda bulunan Galaxy S8 / Note 8 rakibi hakkında bir Foxconn içeriden öğrenmiş olduklarını Twitter üzerinden paylaştı. Onun tweet'ine göre iPhone 8'in üçüncü renk seçeneğinin Foxconn'da dahili olarak "Blush Gold" olarak bilinmekte olduğunu belirtti. Geskin, herkese yeni varyantın nasıl göründüğünü göstermek için görüntüler de yayınladı.

Üçüncü renk seçeneğinin adını paylaşmanın dışında Geskin, yeni rengin iPhone 8'in 64GB ve 128GB modellerinde bulunabileceğini de sızdırdı. Geskin'in tweet'inde 256GB modelinden söz edilmese de, MacRumors Apple'ın bu yeni renk seçeneğinden üst düzey kapasite modelini terk etmesinin pek mümkün olmadığına inanıyor.

Peki siz iPhone 8 için ne düşünüyorsunuz?