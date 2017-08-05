iPhone 8'in renkleri görüntülendi!

Cupertino'dan gelen bir haftalık haberi bir göz atınca, bu hafta Apple Loop, iPhone 8'in yeni sızdırılmış renklerini görüyoruz.

05 Ağustos 2017 22:23 Mobil

Apple iPhone'un onuncu yıldönümü, daha yakın ve daha yakın çiziliyor. Halen Apple iPhone 8, Apple iPhone X veya Apple iPhone Pro olarak bilinen telefon, endüstrideki en çok beklenen el cihazlarından biri olmuştur. Çok sayıda sızıntı sayesinde iPhone'un gelecek premium sürümünde uçtan-uca ekranla ne yapılacağına dair fikrimiz olduğunu düşünüyoruz.

Cihazın arka yüzünde arka tarafa dikey olarak monte edilmiş ikili kamera kurulumu, ikonik Apple logosu ve arkaya bakan herhangi bir Dokunmatik ID düğmesine kesinlikle sahip olamıyor olabilir. Ekli resimde gösterilen renkler arasında bakır renkte bir model, alüminyum veya inci içinde bir tane daha var ve parlak siyah bir versiyonu. Güzel görünümlü renk seçenekleri bulunuyor ancak açıkçası bu görüntülere göre fiyatlarda tuzlu olacak.

Apple iPhone 8'in 1.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Şimdilik, bu görüntülere oturup küstahça bakabilir ve telefonun açılışından sadece bir ay uzakta olabileceğimizi hatırlatırız.

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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