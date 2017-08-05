Cupertino'dan gelen bir haftalık haberi bir göz atınca, bu hafta Apple Loop, iPhone 8'in yeni sızdırılmış renklerini görüyoruz.

Apple iPhone'un onuncu yıldönümü, daha yakın ve daha yakın çiziliyor. Halen Apple iPhone 8, Apple iPhone X veya Apple iPhone Pro olarak bilinen telefon, endüstrideki en çok beklenen el cihazlarından biri olmuştur. Çok sayıda sızıntı sayesinde iPhone'un gelecek premium sürümünde uçtan-uca ekranla ne yapılacağına dair fikrimiz olduğunu düşünüyoruz.

Cihazın arka yüzünde arka tarafa dikey olarak monte edilmiş ikili kamera kurulumu, ikonik Apple logosu ve arkaya bakan herhangi bir Dokunmatik ID düğmesine kesinlikle sahip olamıyor olabilir. Ekli resimde gösterilen renkler arasında bakır renkte bir model, alüminyum veya inci içinde bir tane daha var ve parlak siyah bir versiyonu. Güzel görünümlü renk seçenekleri bulunuyor ancak açıkçası bu görüntülere göre fiyatlarda tuzlu olacak.

Apple iPhone 8'in 1.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Şimdilik, bu görüntülere oturup küstahça bakabilir ve telefonun açılışından sadece bir ay uzakta olabileceğimizi hatırlatırız.