Apple, her zaman akıllı telefonları hazırlama ve kaliteli malzeme konusunda önemli bir şirket olmayı her zaman için hemen hemen başardı..

Apple'ın bir sonraki telefonu için herkes büyük bir merak içinde öyle ki telefonun konsepti herkesi heyecanlandırmaya yetti. Apple, daha önce hiç olmadığı kadar benzersiz ve verimli bir şey getirmeyi planlıyor. Söylentilere göre marka 10 Farklı Prototip üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki yıl neler yaşayacağımız konusunda açık birşey söylemek için çok erken!

Devrimden bahsediyorsak, Apple bir ev düğmesinden kurtulabilir. Bu kamera ve dokunmatik kimlik sisteminin doğrudan görüntü ekranına yerleştirilmesiyle mümkün olacağı anlamına geliyor. Apple, gelişmiş kontrast oranı ve canlı renkler için gerekli olan LCD yerine en yeni esnek OLED teknolojisini kullanacak.

iPhone 8'de Beklenen Özellikler

OLED ekran

Daha hızlı A12 işlemci

Cam gövde

Fiziksel ana düğme yok

Kablosuz sarj etme

4K ekran

iPhone 8'in fiyatı ne olacak?

Görüşüne göre cihazın fiyatı beklendiği kadar yüksek olmayacaksa da yüksek depolamalı modeller her zaman olduğu gibi yine cep yakacak. iPhone'ların 10. yılına özel telefonu henüz ismi net olarak bilinmeyen ama iddialara göre iPhone X isimleriyle anılan cihazın birçok yeni özelliğie sahip olmasından kaynaklı 1000 doların üzerinde bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı düşüncesi de hakim ancak yayınlanan bir başka rapora göre iPhone'un fiyatının 1000 dolardan düşük olacağı iddia ediliyor.

Steven Milunovich tarafından yayınlanan yeni rapora göre 1000 dolardan fazla fiyatla satışa çıkacağı birçok analist tarafından iddia edilmişti. UBS analisti Steven Milunovich, bu iddialara itiraz ediyor olup iPhone 8'in elbette bir önceki seriye kıyasla daha pahalı olacağını belirtiyor. Ancak bu fiyat farkının çok yüksek olmayacağının altını çiziyor.

Milunovich'a göre 64 GB olan iPhone 8'in fiyatı iPhone 7S Plus mmodelinden 70-90 dolar daha yüksek olacak. Bu nedenle cihazın satış fiyatının 850 ila 900 dolar arasında olacağı yönünde.

Peki sizce iPhone 8'in fiyatı ne olur?