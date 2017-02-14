iPhone 8'in bataryası şimdiden merak konusu oldu. Peki iPhone 8'de batarya nasıl olacak mı dersiniz?

Apple'ın onuncu yılına özel OLED ekrana sahip olması beklenen telefonu için henüz aylar var. Tanıtılmasına ve satışa sunulmasına aylar olan telefon hakkında her gün yeni bir sızıntı geliyor. Bununla birlikte iPhone 8'in bataryası da merak konusu oldu. Apple'ın bir sonraki iPhone modeli için dedikodular durmak bilmiyor. Şimdi de ekranı, işlemci gücü, dokunmatik paneli derken belki de en önemlisine geldik. Elbette batarya. Samsung, Note 7 küçük bir kasaya daha büyük bir batarya yerleştirdiği için maddi manevi kayıplar yaşamıştı. Bununla birlikte milyonlarca ürün toplatılmıştı.

iPhone 8, şimdiye kadar çıkan sızıntılara göre iPhone 7 ile aynı kasaya sahip olacak. Ancak daha uzun kullanım ömrü sağlayacak olan bir batarya yer verecek. iPhone 7'nin bataryas 2700 mAh olup iPhone 7 Plus'ın bataryası ise 2900 mAh'lik kapasiteye sahipti. Yani bir sonraki telefon büyük ihtimalle 3000 mAh'lik kapasiteye sahip olacak. Peki aynı boyutta olan kasaya nasıl olacakta bu batarya sığacak?

Bu bilinen birşeydir. Batarya ömrü uzuyorsa cihazın da büyüklüğü oluyor. Apple, bu sorunu çözmüş olarak görünüyor. Eğer iddialar doğruysa teknoloji alanında başarılı olan analist haksız çıkmamış olacak. Ming-Chi Kuo tarafından yayılan bu durumu ciddiye alabiliriz.

Herşey tamam da Apple nasıl başardı dersiniz?

Apple'ın iPhone 8 modelinde yeni mantıksal bir çevrim kartına geçiş yapması bekleniyor. Dolayısıyla elemenlerin boyutlarını biraz daha ufaltarak daha yüksek kapasiteli bir bataryaya yer açmış olacak. Elbette tüm bunlar birer iddia, tüm bunlar dedikodu.

Peki siz Apple cephesinden büyük değişiklikler bekliyor musunuz?