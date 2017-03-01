Apple, iPhone 8 için önemli bir karar vererek yeni modellerinde Lightning portu yerine USB-C portunu tercih edecek. İşte iPhone 8 için son sızıntılar..

Apple'ın yeni amirali için çalışmalar halinde olduğunuz herkes biliyor. Bununla birlikte hergeçen gün yeni bir sızıntı ortaya çıkıyor. USB-C portunun alacağı ileri sürülmüştü. Bu iddialar gittikçe doğrulanıyor. Son olarak sızıntılarıyla üne kavuşan The Wall Street Journal son olarak Lightning portunun yerini USB-C portunun alacağı ileri sürüldü.

Tanıtılmasına 6 ay var. iPhone 8 için hepimizin beklentisi yüksek. iPhone serisinin 10. yılı olması nedeniyle iPhone 8 modelinde büyük değişiklikler bekliyoruz. Ortaya çıkan sn iddialar ise akıllı telefonda USB-C portunun yer alacağı yönünde.

LCD ekran dışında OLED ekranlara kesin gözüyle bakıldığını da belirtelim. USB-C portuna yer verilmesiyle birlikte iPhone 8, 122 inç MacBook yada MacBook Pro modellerinin sarjının mümkün olacağı da belirtiliyor.

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?